Duro intervento di Massimo Cacciari a Otto e mezzo, su La7, dove il filosofo veneziano ha commentato le tragiche notizie che arrivano da Gaza City. La conduttrice Lilli Gruber ha introdotto il tema con le cifre diffuse dall’esercito israeliano: oltre 400mila palestinesi in fuga, senza più luoghi sicuri nella Striscia. Cacciari ha osservato: “Qui assistiamo alla catastrofe di ogni elementare principio di diritto. Ci siamo riempiti la bocca di diritti umani per generazioni, noi con i nostri valori occidentali, e qui per la prima volta forse nella storia assistiamo a un esercito che combatte direttamente i civili… dei civili in fuga che vengono massacrati”.

Per l’ex sindaco di Venezia non si tratta soltanto di un dramma umanitario, ma di un vero e proprio collasso del sistema di regole internazionali: “È il crollo di ogni principio minimo di diritto, neanche di diritti umani, ma di diritto internazionale. Assistiamo a una catastrofe culturale del nostro mondo. Volete che, rispetto a un problema di questo genere, io vada a commentare questi poveretti europei, che fingono di avere un’autonomia, che fingono di avere un potere reale, che fingono di contare ancora qualcosa? Ma scherziamo?”.

Quando Gruber gli ha chiesto un commento alle parole di Giorgia Meloni, che nel suo comizio ad Ancona per le regionali a sostegno del governatore uscente, Francesco Acquaroli, ha rivendicato il ruolo dell’Italia come “punto di riferimento per i valori dell’Occidente”, Cacciari ha replicato con toni sconsolati: “Lasciamola strombazzare in pace, mi cade la lingua. Di fronte a sciagure di questo genere che devastano o dovrebbero devastare ogni persona dotata di cuore e di mente, soffrendo la propria impotenza totale di fronte a questa catastrofe, vuole che mi avanzi la lingua per parlare del comizio della Meloni?”.

Cacciari ha poi ribadito: “La diversità sostanziale rispetto a tutte le violazioni dei diritti umani che si sono succedute, malgrado le nostre chiacchiere sui valori occidentali, è il venir meno di un principio che sembrava inviolabile. Anche nella sciagurata guerra in Ucraina sono due eserciti che si confrontano. Qui invece è un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne. Una guerra contro i civili: questo è un salto qualitativo pazzesco, ma ce ne vogliamo rendere conto o no?”. Infine l’affondo sull’Occidente, incapace di affrontare la realtà geopolitica e tecnologica: “Mentre noi continuiamo con il nostro esercizio perenne di guerra civile, ci sono potenze che stanno crescendo a dismisura, come l’India. Sapete che il 60% dei brevetti nell’intelligenza artificiale nell’ultimo anno è stato cinese, l’Europa ha il 2,5% e gli Stati Uniti il 18%? Questa è la situazione. Ma quando cesseranno queste retoriche alla Meloni e quando ragionerà questo benedetto Occidente, che ha condotto il mondo in due guerre mondiali e sta rischiando la terza? Quando comincerà a ragionare della condizione in cui si trova?”.