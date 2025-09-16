Il rappresentante permanente di Israele presso le Nazioni Unite a Ginevra, Daniel Meron, ha definito “falso” e condotto da “tre rappresentati di Hamas” il nuovo rapporto che accusa Israele di aver commesso un “genocidio” a Gaza. Reso noto dalla Commissione Internazionale Indipendente d’Inchiesta delle Nazioni Unite (Coi) su Gaza, il rapporto accusa il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa Gallant e il presidente di Israele di istigazione e accusa il Paese di cercare di “distruggere i palestinesi” a Gaza. Intervenendo a Ginevra, Daniel Meron afferma che il rapporto “si basa interamente sulle falsità di Hamas”.
