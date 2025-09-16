Il mondo FQ

Medico accende petardo nella sala del 118 per svegliare un soccorritore: è polemica. Sospeso – La video denuncia

di F. Q.
Entra nella stanza, accende un petardo e, poi, lo lancia sotto la seggiola. Il tutto mentre un collega, un autista soccorritore, riposa sul divano di fianco. È quanto si vede in un video di denuncia pubblicato dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate che mostra il gesto sconsiderato di un medico. Il fatto è avvenuto a Palinuro.

Secondo la denuncia, l’uomo, inoltre, mentre accendeva il petardo stava anche fumando. Il medico, informa sempre la pagina, è stato sospeso “in via cautelativa” dalla Asl.

“Non è certo il riposo del soccorritore a destare preoccupazione, bensì l’assoluta gravità del gesto: accendere e far esplodere un petardo in una sede 118, dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili come i disinfettanti, rappresenta un atto sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo – spiegano da Nessuno tocchi Ippocrate – Ancor più allarmante è che, secondo quanto ci viene riferito, a compiere l’azione sia stato proprio un medico”. “Definire tutto ciò una ‘goliardata’ sarebbe non solo riduttivo, ma profondamente sbagliato: non si tratta di uno scherzo innocuo, bensì di un comportamento che ha messo seriamente a rischio la sicurezza delle persone e dell’intera struttura”, concludono dall’associazione.

