Entra nella stanza, accende un petardo e, poi, lo lancia sotto la seggiola. Il tutto mentre un collega, un autista soccorritore, riposa sul divano di fianco. È quanto si vede in un video di denuncia pubblicato dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate che mostra il gesto sconsiderato di un medico. Il fatto è avvenuto a Palinuro.

Secondo la denuncia, l’uomo, inoltre, mentre accendeva il petardo stava anche fumando. Il medico, informa sempre la pagina, è stato sospeso “in via cautelativa” dalla Asl.

“Non è certo il riposo del soccorritore a destare preoccupazione, bensì l’assoluta gravità del gesto: accendere e far esplodere un petardo in una sede 118, dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili come i disinfettanti, rappresenta un atto sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo – spiegano da Nessuno tocchi Ippocrate – Ancor più allarmante è che, secondo quanto ci viene riferito, a compiere l’azione sia stato proprio un medico”. “Definire tutto ciò una ‘goliardata’ sarebbe non solo riduttivo, ma profondamente sbagliato: non si tratta di uno scherzo innocuo, bensì di un comportamento che ha messo seriamente a rischio la sicurezza delle persone e dell’intera struttura”, concludono dall’associazione.