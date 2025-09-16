Mentre Jannik Sinner è tornato da questa settimana ad allenarsi a Montecarlo per preparare il finale di stagione, il suo nome torna virale per colpa di Fedez. Il cantante infatti ha pubblicato nelle sue storie Instagram un’anticipazione del testo del suo nuovo singolo, in uscita venerdì 19 settembre: tra i vari personaggi presi di mira, tra cui Carlo Acutis ed Elly Schlein, c’è anche lo stesso Sinner. La strofa recita: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler“. Un chiaro riferimento alle origini del tennista numero 2 al mondo, che è nato a San Candido, in Alto Adige, e cresciuto a Sesto in una famiglia di madrelingua tedesca.

Sinner è diventato il “nuovo idolo” (cit Fedez) dell’Italia del tennis e non solo grazie alle sue vittorie: 20 titoli Atp, compresi 4 Slam e le Atp Finals. Ma anche due Coppa Davis conquistate con la maglia azzurra dell’Italia, che per la prima volta ha portato sul tetto del mondo del tennis, conquistando il numero 1 nel ranking, che ha ceduto a Carlos Alcaraz proprio pochi giorni fa dopo la finale degli Us Open. Sinner, sicuramente il più grande tennista italiano di tutti i tempi, potrà diventare probabilmente il più grande sportivo italiano della storia.

Eppure, è da tempo oggetto di critiche e insulti per il solo fatto di essere sudtirolese. Tanti haters lo accusano di non essere veramente italiano. Mentre altri, probabilmente dotati di scarsa cultura sportiva, pensano che il seguito di Sinner sia il frutto di una moda, quando in realtà è dovuto appunto a risultati sportivi impensabili e insperati per l’Italia del tennis fino a poco tempo fa. Fedez quindi con la sua nuova strofa prova a cavalcare questo odio latente nei confronti dell’altoatesino. Che avrà poco tempo per curarsi della nuova canzone dell’ex di Chiara Ferragni: Sinner infatti è già concentrato sul campo, visto che a breve comincerà la tournée asiatica e il finale di stagione, con tanti appuntamenti importanti.