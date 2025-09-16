In uniforme militare, Vladimir Putin è andato ad assistere di persona esercitazioni congiunte delle forze armate russe e bielorusse. Il presidente russo ha osservato le operazioni “Zapad” nel poligono di Mulino, a Nizhny Novgorod. Il capo di Stato maggiore bielorusso, Pavel Muraveiko, ha affermato che durante le esercitazioni sono stati simulati “la pianificazione e la valutazione dell’uso di armi nucleari non strategiche, nonché la valutazione e l’impiego del sistema missilistico mobile Oreshnik“. Questa attività era già stata annunciata dalle forze armate di Minsk alla vigilia delle esercitazioni Zapad 2025. Gli Oreshnik (letteralmente “albero di nocciole”) sono missili balistici ipersonici a media gittata, e secondo Mosca sono potenzialmente armabili con testate nucleari. Già nel 2023 il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato di dispiegare armi tattiche nucleari in Bielorussia e ha poi promesso di schierare in territorio bielorusso pure i razzi ipersonici Oreshnik.

Secondo quanto reso noto da Putin e riportato dalla Tass, prendono parte alle esercitazioni 100mila soldati. Il ministero della Difesa russo ha aggiunto che anche “contingenti militari e task force provenienti da Iran, India e Bangladesh” hanno preso parte all’esercitazione nonché “gruppi operativi degli organi di comando militare del Burkina Faso, del Congo e del Mali“. Secondo l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti, “in totale”, sarebbero “coinvolti nell’esercitazione strategica congiunta Zapad-2025: sul territorio della Federazione Russa oltre 50mila militari, oltre 3.500 unità di armi e equipaggiamento militare, tra cui oltre 100 aerei e oltre 80 navi e imbarcazioni di supporto; sul territorio della repubblica di Bielorussia” sarebbero invece “presenti fino a 7.000 militari, di cui più di 1.200 della componente russa del gruppo delle forze regionali”.