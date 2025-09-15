Le immagini sono state caricate, senza il loro consenso, su un sito porno, con tanto di nomi e cognomi. Per la procura sono state "collocate in un contesto estraneo e degradante, in alcuni casi addirittura abbinate a video sessualmente espliciti"

Non c’è giorno che la cronaca non riporti la storia di un uomo che si appropria delle immagini di una o più donne per “abusarne”. Arriva dal Milanese l’ennesimo caso. Il ragazzo, 23 anni, ha rubato le foto di amiche e conoscenti dai loro profili social e le ha caricate, senza il loro consenso, su un sito porno, con tanto di nomi e cognomi. Foto di 25 vittime, sue coetanee ma anche più giovani, immortalate al mare o in momenti di vita quotidiana. È stato denunciato e perquisito nei giorni scorsi dai carabinieri di San Donato ed è indagato dalla Procura per accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione e violazione della privacy. Tra le immagini sottratte, come ha anticipato La Stampa, anche una di quando una vittima aveva 17 anni.

Le vittime, che avevano caricato immagini su Facebook e Instagram, ha scoperto tutto la scorsa primavere quando è arrivata loro la segnalazione da parte di chi le conosceva. Le vittime hanno presentato una querela e sono partite le indagini. Comparando i profili social e analizzando i follower comuni, le giovani hanno scovato il potenziale autore del furto di immagini e della loro oscena condivisione. Gli investigatori hanno sequestrato il suo cellulare e il suo pc. Non ci sono allo stato gli estremi per contestare anche il reato di revenge porn. La maggior parte dei profili aveva l’impostazione modalità privata.

“Le immagini, in origine tratte dai loro profili Instagram, per la maggior parte impostati in modalità privata, venivano – viene sottolineato nell’atto della procura – sottratte senza consenso e collocate in un contesto estraneo e degradante, in alcuni casi addirittura abbinate a video sessualmente espliciti, cosi determinando una grave lesione della riservatezza e della dignità delle persone offese”.