Alta tensione tra Forza Italia e Movimento 5 stelle dopo le parole di giovedì in Aula della senatrice Alessandra Maiorino, che ha accusato il ministro degli Esteri Antonio Tajani di comportarsi “come gli influencer prezzolati dalla propaganda israeliana” difendendo i crimini di Tel Aviv (video). Già nell’immediatezza il vicepremier non l’aveva presa bene: “È un’accusa infamante, “prezzolato” vuol dire corrotto da uno Stato estero, mi auguro che il Movimento 5 stelle attraverso il suo leader prenda le distanze da questa affermazione”, aveva detto, accompagnato da dichiarazioni di solidarietà di tutta la maggioranza. Il giorno dopo, a margine di un evento a Napoli, era tornato sull’argomento, lamentando di non aver ricevuto “nessuna scusa” e accusando il M5s di essere “una forza estremista che usa un linguaggio violento, pieno di menzogne”. Poi aveva chiamato di nuovo in causa il leader pentastellato: “Mi stupisce che Conte, che è stato presidente del Consiglio, non abbia preso le distanze“.

Parole a cui il Movimento ha risposto dai piani alti, prima con la vicepresidente Chiara Appendino (“non prendiamo lezioni da chi si gira dall’altra parte davanti a crimini contro l’umanità”) e poi con lo stesso Conte: “Non posso accettare che si attribuisca al Movimento 5 Stelle la responsabilità di utilizzare un linguaggio violento o di fomentare odio, quando la violenza è nella realtà dei fatti che ci ostiniamo a non vedere”, scrive sui social rivolgendosi a Tajani. E poi passa al contrattacco: “Mentre lavoravo giorno e notte, come presidente del Consiglio, per salvare il Paese dalla pandemia, venivo sommerso da accuse gravi e dirette, persino di essere un “criminale“. A rivolgermi queste accuse era Giorgia Meloni, attuale premier, il suo migliore alleato. Signor ministro, allora lei dov’era? Le sue premure contro il linguaggio violento sono il frutto di una sensibilità maturata solo di recente?”.