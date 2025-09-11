“Ministro Tajani, lei è un ministro della Repubblica italiana e questo è il Senato della Repubblica italiana. Perché è venuto a raccontarci favolette? Perché è venuto a raccontarci la propaganda Israeliana? Lei si comporta come gli influencer prezzolati dalla propaganda israeliana“. Queste ultime parole pronunciate a Palazzo Madama da Alessandra Maiorino del M5s hanno scatenato il caos in Aula. La presidente di turno, Licia Ronzulli, ha presto la parola alla fine dell’intervento della parlamentare 5 stelle: “Prezzolato significa pagato da qualcun altro. Lei si assumerà la responsabilità di quello che ha detto nel caso in cui il ministro Tajani vorrà adire le vie legali“. Dagli scranni del M5s e delle altre opposizioni si sono sentite urla e parole che, secondo Ronzulli, erano insulti rivolti alla presidenza. “Poi andremo a vedere”, ha detto alludendo probabilmente ai filmati dell’aula. Ronzulli ha aggiunto: “Chiedo rispetto nei confronti del ruolo e della persona. Ognuno è libero di esprimere le proprie idee ma nel rispetto”. La tensione è continuata in aula quando, poco dopo, ha preso la parola la senatrice della Lega, Stefania Pucciarelli, che si è associata a Ronzulli per le parole rivolte da Maiorino a Tajani, dicendo: “La parola influencer non era mai stata usata in quel modo da quando siamo in Parlamento e succede, guarda caso, il giorno dopo l’assassinio di un influencer e attivista statunitense. È un caso? Io dico che è una cosa vergognosa”.

Poco più tardi è arrivata la replica del ministro degli Esteri: “Purtroppo al Senato una parlamentare parlando a nome dell’opposizione ha detto che io sono un influencer prezzolato da Israele, è un’accusa inaccettabile detta in diretta tv, prezzolato vuol dire corrotto da uno Stato estero per compiere gli atti di ministro, è inaccettabile, una vergogna. Difendo il mio nome di uomo e ministro. Spero che M5s prenda le distanze da questa affermazione, passino i manifesti Pd ma accusarmi di esser corrotto non lo accetterò mai. Al mio onore ci tengo”. Ma Maiorino ha voluto precisare: “Tajani, se conoscesse l’italiano, capirebbe che io ho detto che lui si comporta ‘come’ gli influencer prezzolati da Israele, non che lui sia pagato da Israele. Infatti, so benissimo che lui gli interessi di Israele li fa gratis. Ed è chiaro che questo ridicolo polverone lo sta alzando per non parlare dei problemi veri, per nascondere l’imbarazzante e vergognosa complicità di questo governo con quello genocida e terrorista di Netanyahu”.