L'azzurra è arrivata seconda dopo una gara in perfetto controllo e uno sprint finale nei 400 metri che ha fatto il vuoto. Davanti solo la keniota Beatrice Chebet

Nadia Battocletti ha conquistato la medaglia d’argento nei 10mila metri ai Mondiali di atletica. Davanti a lei solo la keniota Beatrice Chebet in un finale a due dopo che le due più forti del mondo erano riuscite a staccare le altre due atlete rimaste nel gruppetto dopo il primo strappo intorno a metà gara.

È stato un 10mila partito lento, poi nel mezzo della finale si è staccato un gruppo di cinque atlete che hanno preso il largo. Battocletti è rimasta sempre nel mezzo. Intorno ai 9mila, una nuova accelerazione e poi la fuga a due lanciata da Chebet. Battocletti ha reagito subito, ma la fenomena è rimasta irraggiungibile nonostante lo sprint finale dell’italiana.

“Dagli Europei di Roma sto vivendo in un sogno, quest’anno non è stato semplice”, ha detto ai microfoni della Rai. Poi ha raccontato come ha vissuto i 10mila: “Sono ancora incredula, è stata una gara in cui hanno cercato di colpirmi perché sapevano che non potevano portarmi fino in fondo”.

Negli stessi minuti, Leonardo Fabbri ha vinto la medaglia di bronzo nel lancio del peso con la misura di 21,94 metri. Oro, il terzo di fila nella rassegna iridata, alla leggenda statunitense Ryan Crouser con 22,34. Argento a sorpresa per il messicano Uziel Munoz (21,97) che all’ultimo tentativo ha scalzato giù dal podio il neozelandese Tom Walsh, che ha ottenuto la stessa misura di Fabbri ma finisce alle spalle dell’atleta toscano avendo una seconda miglior misura peggiore.