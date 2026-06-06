F1 a Monaco, MotoGP in Ungheria: tutti gli orari del weekend dei motori | Dove vedere qualifiche e gare in tv

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Un fine settimana da non perdere per gli appassionati dei motori. Nel weekend del 6 e 7 giugno si accendono contemporaneamente i riflettori su Formula 1 e MotoGP, con due appuntamenti molto diversi ma ugualmente attesi. Da una parte il fascino senza tempo del Gran Premio di Monaco, tra le strade del Principato, uno degli eventi più iconici del calendario iridato di F1. Dall’altra il Motomondiale che fa tappa sul circuito di Balaton Park per il Gran Premio d’Ungheria.

Il minimo comun denominatore è l’attesa per i piloti italiani. Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica di F1, deve respingere l’assalto dei rivali. Tra cui potrebbe inserirsi Charles Leclerc, che dopo il prolungamento con Ferrari sogna l’impresa nel Gp di casa. In testa alla MotoGp c’è invece Marco Bezzecchi, trionfatore al Mugello e pronto a cercare un altro trionfo in Ungheria in sella alla sua amata Aprilia. Ma le Ducati sono in crescita, con Fabio Di Giannantonio e anche con Pecco Bagnaia.

F1 GP Monaco, dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio di Monaco, in programma sul circuito cittadino di Montecarlo domenica 7 giugno, verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su Now. Motori accesi nel weekend pure sul canale del digitale terrestre TV8, con le qualifiche di sabato e la gara di domenica (quest’ultima alle ore 18:30) che andranno in onda in chiaro in differita, sempre al tasto 8 del telecomando.

F1 GP Monaco: la programmazione tv

Di seguito gli orari tv del Gran Premio di Monaco 2026 da Montecarlo, con la programmazione televisiva completa.

Sky Sport F1, canale 207 (in mobilità con SkyGo) e in streaming su NOW – Diretta

Sabato 6 giugno 2026

12:30-13:30 – F1 Prove Libere 3

16:00-17:00 – F1 Qualifiche

Domenica 7 giugno 2026

15:00 – F1 Gara (78 giri)

TV8 (in chiaro e in differita)

Sabato 6 giugno 2026

19:00 – F1 Qualifiche (differita)

Domenica 7 giugno 2026

18:30 – F1 Gara (78 giri, differita)

MotoGP GP Ungheria, dove vederlo in tv e streaming

Il Grand Prix d’Ungheria, in programma da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 sul circuito di Balaton Park, verrà trasmesso in diretta integrale da Sky su Sky Sport MotoGP (canale 208, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su Now. Su TV8 live in chiaro a partire da sabato mattina, con le qualifiche e la gara Sprint delle ore 15. Al tasto 8 del telecomando la programmazione proseguirà nella giornata di domenica, con la trasmissione in differita delle gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

MotoGP GP Ungheria: la programmazione tv

Di seguito gli orari del Gran Premio d’Ungheria da Balaton Park, con la programmazione televisiva completa.

Sky Sport MotoGP (canale 208), Now e SkyGo – Diretta

Sabato 6 giugno 2026

08:40-09:10 – Moto3 Prove Libere 2

– Moto3 Prove Libere 2 09:25-09:55 – Moto2 Prove Libere 2

– Moto2 Prove Libere 2 10:10-10:40 – MotoGP Prove Libere 2

– MotoGP Prove Libere 2 10:50-11:05 – MotoGP Qualifiche Q1

– MotoGP Qualifiche Q1 11:15-11:30 – MotoGP Qualifiche Q2

– MotoGP Qualifiche Q2 12:45-13:00 – Moto3 Qualifiche Q1

– Moto3 Qualifiche Q1 13:10-13:25 – Moto3 Qualifiche Q2

– Moto3 Qualifiche Q2 13:40-13:55 – Moto2 Qualifiche Q1

– Moto2 Qualifiche Q1 14:05-14:20 – Moto2 Qualifiche Q2

– Moto2 Qualifiche Q2 15:00 – MotoGP Sprint (13 giri)

Domenica 7 giugno 2026

09:40-09:50 – MotoGP Warm Up

– MotoGP Warm Up 11:00 – Moto3 Gara (20 giri)

– Moto3 Gara (20 giri) 12:15 – Moto2 Gara (22 giri)

– Moto2 Gara (22 giri) 14:00 – MotoGP Gara (26 giri)

TV8 (in chiaro, tra diretta e differita)

Sabato 6 giugno 2026

10:50-11:05 – MotoGP Qualifiche Q1 (diretta)

– MotoGP Qualifiche Q1 (diretta) 11:15-11:30 – MotoGP Qualifiche Q2 (diretta)

– MotoGP Qualifiche Q2 (diretta) 12:45-13:00 – Moto3 Qualifiche Q1 (diretta)

– Moto3 Qualifiche Q1 (diretta) 13:10-13:25 – Moto3 Qualifiche Q2 (diretta)

– Moto3 Qualifiche Q2 (diretta) 13:40-13:55 – Moto2 Qualifiche Q1 (diretta)

– Moto2 Qualifiche Q1 (diretta) 14:05-14:20 – Moto2 Qualifiche Q2 (diretta)

– Moto2 Qualifiche Q2 (diretta) 15:00 – MotoGP Sprint (13 giri, diretta)

Domenica 7 giugno 2026