“Lottiamo insieme”. Cori e striscioni per Igor Protti a Livorno. Dopo l’annuncio di una grave malattia di poco più di un mese fa, sono stati diverse le manifestazioni di vicinanza sui social, sotto casa e in qualsiasi modalità per l’ex bandiera livornese. Protti era ieri all’Armando Picchi, in occasione della prima giornata di Serie C tra Livorno e Ternana (finita 1-0 per la formazione livornese), e ha effettuato un giro di campo per ringraziare e salutare tutti i sostenitori livornesi che ormai da tempo non gli fanno mancare la loro vicinanza. Visibilmente emozionato, Protti ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine nel corso del giro di campo effettuato, non riuscendo a trattenere le lacrime.

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite“. Recita così il primo messaggio social di Igor Protti, ex attaccante e bandiera di Livorno e Bari, del 5 luglio. Una foto in ospedale, cerotto all’altezza del collo e un lungo messaggio a spiegare la sua situazione. In pochi giorni sono stati tantissime le persone che gli hanno mostrato supporto e vicinanza: chi con un commento sotto il post, chi con cori e striscioni sotto casa, chi in interviste varie. E venerdì sera si è preso anche l’affetto e il calore del pubblico che tante emozioni gli ha regalato nel corso della sua carriera.

Credit video: canale TikTok @uslivorno1915