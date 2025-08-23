Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:39

“Igor, lottiamo insieme”: il commovente abbraccio dei livornesi a Protti. L’ex attaccante in lacrime dopo il giro di campo – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
La bandiera livornese si è emozionato per la dedica dei suoi ex tifosi durante la prima partita di campionato contro la Ternana
Icona dei commenti Commenti

“Lottiamo insieme”. Cori e striscioni per Igor Protti a Livorno. Dopo l’annuncio di una grave malattia di poco più di un mese fa, sono stati diverse le manifestazioni di vicinanza sui social, sotto casa e in qualsiasi modalità per l’ex bandiera livornese. Protti era ieri all’Armando Picchi, in occasione della prima giornata di Serie C tra Livorno e Ternana (finita 1-0 per la formazione livornese), e ha effettuato un giro di campo per ringraziare e salutare tutti i sostenitori livornesi che ormai da tempo non gli fanno mancare la loro vicinanza. Visibilmente emozionato, Protti ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine nel corso del giro di campo effettuato, non riuscendo a trattenere le lacrime.

“Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite“. Recita così il primo messaggio social di Igor Protti, ex attaccante e bandiera di Livorno e Bari, del 5 luglio. Una foto in ospedale, cerotto all’altezza del collo e un lungo messaggio a spiegare la sua situazione. In pochi giorni sono stati tantissime le persone che gli hanno mostrato supporto e vicinanza: chi con un commento sotto il post, chi con cori e striscioni sotto casa, chi in interviste varie. E venerdì sera si è preso anche l’affetto e il calore del pubblico che tante emozioni gli ha regalato nel corso della sua carriera.

Credit video: canale TikTok @uslivorno1915

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione