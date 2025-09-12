Il mondo FQ

Proteste al Parlamento Ue dopo il rifiuto di tenere un minuto silenzio per Charlie Kirk

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Gli eurodeputati conservatori hanno inscenato una dimostrazione battendo le mani sugli scranni per diversi secondi [Video]
La presidenza del Parlamento europeo ha respinto la richiesta – avanzata dagli eurodeputati di Ecr, Patrioti ed Esn – di osservare un minuto di silenzio in ricordo di Charlie Kirk, l’arrivista americano di estrema destra ucciso in un campo universitario dello Utah il 10 settembre Lo ha spiegato in aula la vicepresidente, la tedesca Katarina Barley, rispondendo alla richiesta del conservatore svedese Charlie Weimers e spiegando che concedere minuti di silenzio in Aula è una prerogativa della presidenza. In segno di protesta, gli eurodeputati conservatori hanno inscenato una dimostrazione in Aula: prima hanno osservato comunque un minuto di silenzio durante il voto, poi hanno battuto le mani sugli scranni per diversi secondi.

