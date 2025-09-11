La Prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l’ex presidente Jair Bolsonaro per tentato colpo di Stato e altri reati connessi alla “Capitol Hill brasiliana” dell’8 gennaio 2023. La giudice Cármen Lúcia Antunes Rocha, come Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ha ritenuto il leader di destra colpevole. Mercoledì il giudice Luiz Fux aveva votato chiedendo l’assoluzione dell’ex capo di Stato. A votare per ultimo è il presidente del collegio, Cristiano Zanin.

Antunes Rocha, dopo il voto decisivo, ha affermato che “un gruppo composto da figure chiave del governo e guidato da Bolsonaro ha portato avanti un piano progressivo di attacco alle istituzioni democratiche con l’obiettivo di minare l’alternanza di potere”. Il giudice istruttore Alexandre de Moraes ha ricordato che l’8 gennaio 2023 “non fu una passeggiata domenicale né un atto spontaneo, ma un tentativo di golpe da parte di un’organizzazione criminale”.

I togati hanno sottolineato che dal 2021 il Brasile ha affrontato una serie di pratiche “spurie” volte a infrangere il regime democratico, azioni che “hanno seminato il seme maligno dell’antidemocrazia”, culminando nell’insurrezione bolsonarista di inizio 2023. L’attacco ai palazzi della democrazia di Brasilia “non è stato un evento banale dopo un pranzo domenicale (…) La democrazia brasiliana non ha vacillato. E ora è il momento del giudizio”, hanno dichiarato i giudici. Le pene definitive saranno stabilite venerdì. Per i reati che gli vengono contestati Bolsonaro rischia una condanna fino a 43 anni. Gli avvocati difensori potrebbero ancora presentare ricorso, ma se non andranno a buon fine la sentenza diventa definitiva e le eventuali pene detentive possono essere applicate.

L’ex presidente – ai domiciliari dall’inizio di agosto – potrebbe finire nel carcere di massima sicurezza di Papuda a Brasilia, lo stesso dove, dal 2007 al 2011, fu detenuto anche l’ex terrorista Cesare Battisti. Inizialmente si era ipotizzato che Bolsonaro avrebbe potuto scontare la pena in un’unità dell’esercito (l’ex capo dello Stato è un militare di riserva) o in una cella del quartier generale della polizia federale. Ma la Corte, a quanto pare, avrebbe già deciso per Papuda, dove spedirebbe anche gli altri condannati, cioè tre generali, un ammiraglio, un tenente colonnello e due civili.