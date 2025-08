L'ex presidente ha partecipato in videochiamata a una manifestazione in suo sostegno sulla spiaggia di Copacabana a Rio: per i giudici ha disobbedito alle misure cautelari

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato messo agli arresti domiciliari per “reiterata inosservanza delle misure precauzionali” imposte a suo carico nell’ambito del processo per il tentato golpe dell’8 gennaio 2023, messo in atto dopo la sconfitta elettorale subita nel 2022 da Luiz Inácio Lula. Lunedì, infatti, Bolsonaro ha partecipato indirettamente a una manifestazione a suo sostegno sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, intevenendo in videochiamata col figlio senatore Flávio in una diretta diffusa via Instagram: in questo modo, secondo il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, ha violato le restrizioni cautelari già emesse nei suoi confronti il mese scorso, che includevano il divieto di usare i social e di uscire di casa dalle 19 alle 6, oltre all’obbligo di indossare una cavigliera elettronica.

“Agendo illecitamente, l’imputato Jair Bolsonaro si è rivolto ai manifestanti riuniti a Copacabana, a Rio, producendo dolosamente e consapevolmente materiale prefabbricato affinché i suoi sostenitori continuassero a tentar di fare pressione sulla Corte suprema e ostacolare la giustizia”, scrive il giudice nell’ordine di detenzione. All’ex presidente sono stati sequestrati tutti i cellulari: d’ora in poi gli sarà proibito ricevere visite, anche dai figli, se non previamente autorizzate dalla Corte Suprema, fatta eccezione per quelle dei suoi avvocati. I visitatori autorizzati, inoltre, non potranno usare cellulari, fare foto o registrare immagini. “La giustizia non è sciocca, tanto meno cieca e non si può permettere che l’accertamento di fatti così gravi come quelli avvenuti in Brasile tra il 2022 e il 2023 sia distorto da narrazioni artificiali forgiate strategicamente con l’obiettivo di manipolare l’opinione pubblica e delegittimare le istituzioni brasiliane”, si legge nell’ordinanza firmata da De Moraes.