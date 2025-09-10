Il mondo FQ

Il party da Chez Margaux con le modelle Bardhi e Camaj: quanto ha speso Alcaraz per festeggiare la vittoria agli Us Open

Il tennista spagnolo è stato il protagonista di una mega-festa nel celebre locale del Meatpacking District di Manhattan
Carlos Alcaraz non si smentisce. Se dopo il trionfo al Roland Garros aveva scelto di concedersi un po’ di festa a Ibiza, a New York ha scelto di celebrare la vittoria degli Us Open e la conquista del numero 1 al mondo in uno dei club più esclusivi della Grande Mela. Il tennista spagnolo infatti è stato il protagonista di un party al Chez Margaux, celebre locale del Meatpacking District di Manhattan, scelto in passato anche da Taylor Swift. Costo? Ovviamente altissimo.

Solo entrare allo Chez Margaux, scrive la stampa Usa, costa circa 2.500 euro – ovvero il costo della tessera annuale di membro del club – più altri 1.700 euro per l’ingresso. In più, c’è il costo delle tante bottiglie di champagne e del menu realizzato direttamente dal celebre chef Jean-Georges Vongerichten. Insomma, Alcaraz non ha badato a spese. Come testimoniato anche dalla presenza di tanti vip alla festa. Comprese le note modelle Brianna Bardhi e Tika Camaj. La prima ha anche postato una foto in compagnia del campione spagnolo, alimentando ovviamente le voci del gossip.

Alcaraz, che ha appena 22 anni, non ha mai nascosto il suo legittimo desiderio di concedersi dei momenti di divertimento dalla sua attività agonistica. In Spagna, dopo la sconfitta contro Sinner a Wimbledon, lo avevano anche duramente criticato per alcuni suoi comportamenti ritenuti eccessivi. Ma Alcaraz ha smentito tutti tornando a vincere sia a Cincinnati che poi a New York. Diverso da Sinner anche in questo, lo spagnolo ha un suo metodo per conciliare tennis, riposo e svago: i risultati per ora dicono che sta funzionando.

