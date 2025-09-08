La Global Sumud Flotilla è in mare. Alcune imbarcazioni della missione umanitaria si stanno avvicinando alla costa tunisina, tappa intermedia prima di dirigersi verso Gaza. Nei prossimi giorni altre navi cariche di aiuti si uniranno alla flotta per rafforzare il convoglio.

“Il mio governo, il governo tedesco, è uno dei maggiori fornitori di armi a Israele, quindi a questo punto, quando i governi falliscono, dobbiamo agire noi ed è quello che stiamo facendo”, spiega Kubra Cinar, attivista turco-tedesca a bordo di una delle imbarcazioni. La missione, che mira a fornire sostegno immediato ai civili colpiti dalla guerra di Israele e dalla carestia, è seguita con attenzione dalla comunità internazionale e dalle autorità locali.