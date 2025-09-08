Il mondo FQ

Soffocata da un pezzo di pizza andato di traverso: muore donna di 53 anni

La donna stava partecipando a una cena organizzata da un'associazione che si occupa di persone diversamente abili
Stava mangiando la pizza quando un boccone le è andato di traverso. Poi la morte per arresto cardiaco. È successo il 6 settembre a San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, dove una donna di 53 anni è morta dopo essere rimasta soffocata. Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, Paola Stabellini stava partecipando a una cena organizzata dall’associazione di volontariato “Ancora”, che si occupa di persone diversamente abili.

La 53enne originaria di Mirandola, ospite della casa di riposo Augusto Modena, si trovava al bar Kakao, davanti alla Rocca Estense di San Felice, con altri utenti delle case di riposo e famiglie del quartiere. All’improvviso si è sentita male dopo aver mangiato un pezzo di pizza.

La donna è stata subito soccorsa da due operatori abilitati agli interventi di emergenza, presenti alla cena, che hanno lavorato guidati dal 118. “Gli accompagnatori dell’associazione sono intervenuti dopo un secondo”, il racconto di uno dei dipendenti del bar Kakao, Simone Gavioli, riportato dal Corriere. Ogni tentativo di rianimarla è stato però vano.

