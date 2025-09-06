Il mondo FQ

Il Pentagono diventa il Dipartimento della Guerra: il cambio della targa sulla porta di Hegset

Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Trump ha firmato un ordine esecutivo per rinominare il Dipartimento della Difesa come “Dipartimento della Guerra”. Ecco la targa sulla porta dell’ufficio di Pete Hegset che viene sostituita per ufficializzare il cambio di nome.

