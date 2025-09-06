Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:25

Milano, blitz al cantiere del Pirellino prima del corteo per il Leoncavallo. Botta e risposta Catella-Majorino

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (18)
Gli attivisti sono saliti in cima e hanno acceso fumogeni e lanciato petardi
Icona dei commenti Commenti

All’altezza di via Melchiorre Gioia i partecipanti al primo dei due cortei organizzati a Milano per protestare contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, sono entrati nel cantiere del ‘Pirellino, tra le opere al centro delle inchieste sull’urbanistica, lanciando slogan contro il Comune di Milano e Manfredi Catella, manager indagato dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi.

L’irruzione, pacifica e simbolica, è avvenuta sotto gli occhi della forze dell’ordine, che sono in testa e in coda al corteo. I manifestanti sono saliti in cima al cantiere, sopra la grande pubblicità che campeggia sull’incrocio con Melchiorre Gioia, utilizzando le stesse scale di cantiere che si trovano a lato. Gli attivisti hanno acceso fumogeni e lanciato petardi, mentre i manifestanti in strada, tra canti e balli hanno invocato agli altoparlanti dei furgoni “spazi pubblici non speculazione edilizia”.

La protesta è stata condannata da Manfredi Catella, fondatore e Ceo del colosso immobiliare Coima coinvolto nelle inchieste della Procura di Milano sulla gestione dell’urbanistica. “Le manifestazioni violente con azioni illegali e le occupazioni abusive da parte dei cortei formati dai centri sociali, con la partecipazione di rappresentanti di espressioni politiche, rappresentano evidentemente la nuova proposta del cosiddetto modello Milano, che interpreta la democrazia urbanistica invocata da alcuni” è il commento diffuso con una nota. “L’opinione pubblica potrà scegliere se questa è la Milano che vogliamo” ha concluso. “Il dottor Catella farebbe meglio a non chiacchierare su e di Milano, farebbe una figura migliore” è la replica riportata da Repubblica del consigliere regionale del Pd, Pierfrancesco Majorino.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione