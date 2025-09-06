Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:19

Gaza City, raso al suolo un altro palazzo: l’esercito israeliano distrugge la torre Al Sousi

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Il momento dell'esplosione dell'edificio Al Sousi nel quartiere Sheikh Radwan a Gaza City. Ieri l'Idf aveva distrutto la Mushtaha Tower
Icona dei commenti Commenti

Dopo aver diramato un avviso di evacuazione ai residenti di Gaza City e uno specifico anche per quel particolare edificio, l’esercito israeliano ha attaccato e distrutto l’edificio residenziale Al Sousi, nel quartiere di Sheikh Radwan. Ieri sempre Israele aveva raso al suolo la Mushtaha Tower di Gaza City

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione