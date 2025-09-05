L’esercito israeliano ha annunciato la distruzione di un edificio di 12 piani nella parte occidentale di Gaza City, la Mushtaha Tower. L’annuncio della distruzione è giunto pochissimo tempo dopo l’emissione dell’ordine di evacuazione forzata per la Mushtaha Tower, con volantini lanciati dall’Idf: l’edificio è stato raso al suolo da aerei da combattimento israeliani. La torre distrutta era situata in una parte di Gaza City considerata l’ultimo rifugio per le famiglie in fuga dalle aree bombardate nella periferia orientale.

Testimoni hanno riferito ai media, tra cui Al Jazeera, che il terreno tremava sotto i loro piedi quando la torre e’ stata presa di mira. I primi resoconti suggeriscono che la torre sia stata colpita da diversi missili che ne hanno causato la completa distruzione. La Mushtaha Tower sorgeva in una delle zone più densamente popolate, dove le persone sono fuggite dai bombardamenti in altre parti della città.