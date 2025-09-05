È successo a Rho, nel Milanese. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva scavalcato il guardrail e cercava di fermare le auto. Segnalato alla prefettura

Sotto l’effetto di cocaina, scavalca il guardrail e cammina tra le auto verso l’autostrada. È successo a Rho, nella periferia a nord-ovest di Milano, dove nel pomeriggio del 4 settembre un uomo è stato bloccato dalla polizia mentre cercava di fermare i veicoli in transito.

Dopo aver scavalcato il guardrail, l’uomo si è ritrovato tra le auto nel tratto di strada tra che porta al raccordo autostradale di Fiera Milano. Le forze dell’ordine, intervenute dopo le segnalazioni dei passanti, sono riuscite a fermarlo prima che potesse essere investito. In evidente stato di alterazione, è stato portato al comando della polizia locale e identificato. Si tratta di un cittadino tunisino già noto agli agenti.

L’uomo è poi stato segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti e trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per il suo stato di agitazione. Le forze dell’ordine stanno inoltre valutando provvedimenti aggiuntivi per il rischio che il suo gesto ha causato agli automobilisti.