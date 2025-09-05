Già nel 2023 aveva rimosso una massa simile dal petto, l'entourage non ha però, specificato quando sia avvenuto l'intervento

L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato operato per un tumore alla pelle. La notizia è stata diffusa dal suo entourage, dopo che era stato ripreso con una cicatrice sul lato destro del volto. Nel 2023 Biden aveva subito una simile operazione per rimuovere una lesione cutanea cancerosa dal petto ed era stato operato anche nel 2021 per un polipo benigno, ma “potenzialmente canceroso”. A maggio era stato diagnosticato, all’ex inquilino della Casa Bianca, una forma aggressiva di cancro alla prostata, che si era diffuso con metastasi alle ossa. All’epoca aveva scritto sui social: “Il cancro ci tocca tutti”.

La portavoce di Biden ha riferito che l’ex presidente Usa si è sottoposto all’intervento di Mohs, una procedura che consente di eliminare, in maniera molto precisa, solo le cellule cancerose, mantenendo così la massima quantità di tessuto sano circostante. Non è, però, stata specificata la data dell’intervento.

Le condizioni di salute, dell’82enne Biden, erano entrate al centro del dibattito pubblico durante il suo mandato presidenziale e poi durante la campagna elettorale dello scorso anno. Non erano mancate accuse al suo entourage per aver nascosto il declino fisico dell’allora presidente, sia da repubblicani che dai democratici. L’aspettativa di vita per persone con una diagnosi simile alla sua si aggira tra i cinque e i dieci anni.