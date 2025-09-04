Aumenta il numero delle vittime dell’incidente avvenuto il 3 settembre a Lisbona. I morti causati dal deragliamento della funicolare Elevador da Gloria sono saliti a 17. I feriti sono 21, tra cui una donna italiana. A dare l’annuncio è stata la direttrice della Protezione civile della capitale portoghese Margarida Castro Martins, spiegando che durante la notte altri due feriti gravi non ce l’hanno fatta. Mentre il governo portoghese dichiara il lutto nazionale, sorgono dubbi sulla gestione della manutenzione del tram.

L’incidente è avvenuto verso le 18, in pieno orario di punta. Il tram-funicolare, che collega parte alta e bassa della città, è deragliato improvvisamente, finendo la sua corsa contro un edificio. I soccorritori sono riusciti a estrarre tutte le vittime dalle macerie in poco più di due ore. L’Elevador da Gloria è trainato da cavi e può trasportare oltre 40 passeggeri, sia seduti che in piedi. Gran parte delle persone coinvolte nell’incidente sono turisti. Tra i feriti, si contano anche una bambina di tre anni e tredici persone con lesioni lievi, secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale per le emergenze mediche.

L’Elevador da Gloria è considerato un monumento nazionale ed è una delle attrazioni principali per i turisti che visitano Lisbona, oltre 8 milioni lo scorso anno. Inaugurato nel 1885, percorre una strada ripida e sinuosa lunga alcune centinaia di metri, affiancato da un secondo tram che viaggia in senso contrario. In questo periodo dell’anno è solitamente affollato anche dai residenti. A seguito dell’incidente, il Comune ha sospeso temporaneamente il servizio di altre tre storiche funicolari della città per effettuare controlli tecnici urgenti.

Nel frattempo la stampa portoghese sta facendo emergere nuovi dettagli sulla gestione del servizio. Carris, la compagnia pubblica che si occupa del tram, aveva recentemente annullato l’ultima gara d’appalto per la manutenzione dell’Elevador da Gloria in quanto tutte le offerte ricevute superavano il budget preventivato. I sindacati hanno inoltre riferito che i lavoratori dell’azienda avevano più volte segnalato la necessità di adeguati interventi di manutenzione sugli impianti.