Francesca Albanese, in una conferenza al Senato, promossa da Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra, ripercorre come la sua attività di relatrice Onu l’abbbia condotta alle sanzioni da parte dell’amministrazione americana guidata da Donald Trump. Sanzioni finanziarie personali ma anche economiche e che impattano anche sulla sua famiglia, avendo il marito che lavora negli States e figlia statunitense. “Rischiano l’arresto e fino ad un miliardo di pene pecuniarie. Così mi colpiscono al cuore”. Sanzioni che impediscono alla Albanese “di aprire un conto bancario in un altro Paese e neppure in Italia”. Dopo le sanzioni “esponenti del governo italiano non mi hanno contattato. Ho avuto, invece, la solidarietà di alcuni altri governi”.
