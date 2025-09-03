Fratoianni e Bonelli: “Avs leale. Non capiamo il veto di Decaro su candidatura Vendola”

La seconda festa di Alleanza Verdi Sinistra è iniziata a Roma e questa sera sullo stesso palco ci saranno Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Elly Schlien e Giuseppe Conte. Costruzione dell’alleanza in ottica nazionale, certo, ma ci sono le elezioni regionali che incombono e le grane non mancano. Su tutte il nient alla candidatura di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana nelle liste di Avs per le prossime elezioni pugliesi espressa da quello che del centrosinistra dovrebbe essere candidato presidente di Regione. Ma se c’è Nichi Vendola, Decaro, che ha già ottenuto il passo indietro di Michele Emiliano dalle liste del Partito democratico, l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Bari, non si candiderà per guidare la Regione. Fratoianni e Bonelli, dopo aver accettato di rinunciare ad un proprio candidato in Calabria, in favore di Tridico, sulla candidatura di Vendola tengono il punto. “È una questione incomprensibile. E non stiamo dando un bello spettacolo, credo Meloni stia ridendo” commenta Bonelli.