Quattro granate sganciate da droni israeliani sui militari Onu in Libano, per la missione di pace Unifil. Secondo il contingente dei caschi blu è stato “uno degli attacchi più gravi” contro il proprio personale dal cessate il fuoco di novembre. “Ieri mattina, alcuni droni delle Forze di Difesa Israeliane hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace dell’Unifil impegnate a rimuovere i blocchi stradali che impedivano l’accesso a una postazione delle Nazioni Unite”, ha dichiarato la forza Onu in una nota diffusa sulla piattaforma social “X”.

La protesta Onu – “Una granata è caduta a meno di 20 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite, mentre le altre tre sono cadute a circa 100 metri. I droni sono stati osservati mentre rientravano a sud della Linea Blu“, scrive l’Unifil sul suo sito. “Le Idf erano state informate in anticipo dei lavori di sgombero stradale in corso da parte dell’Unifil nella zona, a sud-est del villaggio di Marwahin. Per motivi di sicurezza, i lavori di ieri sono stati sospesi a causa dell’incidente. Qualsiasi azione che metta in pericolo le forze di pace e i loro beni, nonché qualsiasi interferenza con i compiti loro assegnati, è inaccettabile e costituisce una grave violazione della Risoluzione 1701 e del diritto internazionale. È responsabilità delle Forze di Difesa Israeliane garantire la sicurezza e l’incolumità delle forze di pace che svolgono i compiti assegnati dal Consiglio di Sicurezza” si legge ancora.

Il 27 novembre 2024 è stata siglata l’intesa tra Beirut e Tel Aviv per il cessate il fuoco, con la mediazione degli Stati Uniti. L’accordo seguiva due mesi di guerra aperta in Libano e circa un anno di colpi reciproci lungo il confine, tra i miliziani islamici di Hezbollah e le Idf.

Prima della tregua, il ministero della salute di Beirut contava, 3.823 morti in Libano dal 7 ottobre 2023, il giorno dell’eccidio compiuto da Hamas in Israele con circa 1400 vittime Secondo le Nazioni Unite, circa 900mila persone sono state costrette a lasciare le loro case. Da parte israeliana, in tredici mesi sono stati uccisi 82 soldati e 47 civili. Il 17 settembre 2024 Israele compie una delle operazioni d’intelligence più raffinate degli ultimi decenni: l’attacco ai membri di Hezbollah con esplosioni a distanza di cercapersone e altri apparecchi che mutilano centinaia di membri del Partito di Dio.