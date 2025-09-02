Salvini: “I francesi? Li vedo un po’ troppo nervosi, parlano troppo spesso di armi…” – Video

“Li vedo un po’ troppo nervosi a Parigi, a parlare troppo spesso di armi, di eserciti europei, di bombe, di nucleare e militare, convocano ambasciatori, attaccano governi”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Todi. “Li invito alla serenità, al lavoro e alla tranquillità e che abbassino anche loro le tasse come stiamo facendo noi. Ci contestano che abbiamo abbassato le tasse. È un torto abbassare le tasse per fare venire le imprese in Italia? Ci sono dei paradisi fiscali in Europa, pensiamo al Lussemburgo e all’Irlanda, che fanno esattamente lo stesso. Penso che facciano così perché hanno una crisi politica e sociale pesante, ma non devono tirare in ballo noi”, ha dichiarato il ministro.