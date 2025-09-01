Il dirigente del VI dipartimento che firma la determina spiega che la proroga è tecnica, dipende dal fatto che non sono ancora riusciti a chiudere la gara per il nuovo affidamento, e se tutto va bene durerà anche meno dei due mesi disposti per il momento. Però fa lo stesso una certa sensazione apprendere che a Sorrento si è deciso di prorogare l’appalto per la refezione dell’asilo nido Benzoni alla cooperativa Prisma. La stessache nel 2022 lo ottenne dopo che il suo amministratore Michele De Angelis accettò ‘l’invito’ a pagare 50mila euro di tangenti al sindaco Massimo Coppola.

Così ha deciso il Comune di Sorrento retto dal commissario prefettizio Rosalba Scialla. La proroga comincia da oggi e durerà fino al 31 ottobre, in attesa di individuare il nuovo contraente. Nel frattempo, la coop otterrà un importo di circa 66.000 euro, a meno che non si riesca a chiudere prima la gara, e la nuova impresa riesca ad avviare presto la refezione. In quel caso Prisma verrà retribuita solo per il periodo effettivamente svolto.

E dire che le indagini sul Sistema Sorrento partirono da qui. Dall’appalto del Benzoni, indicato sul secondo capo di imputazione dell’ordinanza di convalida dell’arresto in flagranza di reato per Coppola e per il fido staffista, il giornalista Francesco Di Maio.

Fu proprio Di Maio – secondo la prospettazione accusatoria della Procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso – ad avvicinare De Angelis per fargli la proposta indecente in nome e per conto di Coppola. Il resto è cronaca. Giudiziaria. Con Coppola ancora in carcere, e Di Maio agli arresti domiciliari fuori regione, dopo aver svolto a luglio un interrogatorio investigativo nel quale ha reso al pm Giuliano Schioppi ulteriori confessioni, dopo le ammissioni fatte poco dopo l’arresto.

Nei giorni scorsi il sindacato Flaica Cub ha inviato una lettera al commissario Scialla che esprimeva preoccupazioni sul futuro della refezione scolastica dopo il coinvolgimento di Prisma nelle indagini. La lettera chiedeva garanzie sulla prosecuzione del servizio e dei contratti di lavoro del personale dipendente della cooperativa.