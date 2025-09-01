Il mondo FQ

“Romano 22”: il nipote del Duce arriva in Serie A ed evita il nome “Mussolini” sulla maglia della Cremonese

di F. Q.
Figlio di Alessandra, è stato fondamentale nella vittoria dei lombardi contro il Sassuolo procurandosi il rigore decisivo
Uno dei volti nuovi della Serie A 2025/26 è Romano Floriani Mussolini, neoacquisto della Cremonese appena promossa e nipote del Duce. Terzino 22enne, è stato protagonista nella vittoria dei grigiorossi contro il Sassuolo: prima l’assist per il gol annullato a Okereke, poi si è procurato il fallo che ha portato al rigore al 92′ trasformato da De Luca. Il gol ha regalato i tre punti al club lombardo. Floriani Mussolini è così salito alla ribalta della cronaca nazionale per le sue gesta in campo, dopo le polemiche degli scorsi mesi sul cognome.

Intanto il figlio di Alessandra Mussolini ha deciso – alla sua prima esperienza in Serie A – di giocare con il nome di battesimo sulla schiena. “Romano 22”, sarà questo il retro della sua maglia della Cremonese per tutta la stagione. Un tentativo di schivare ogni discussione, come accaduto ai tempi della Juve Stabia, quando invece aveva scelto di giocare con la scritta “F. Mussolini” sulla schiena. “Sono successe tante cose in troppo poco tempo”, ha poi spiegato Romano Floriani Mussolini nel post match. “Questa serata non la dimenticherò mai perché l’esordio in A lo sognavo da sempre. Il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi, sono contento di esserci riuscito. Felice che alla fine sia andata come doveva andare“.

