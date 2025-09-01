Il mondo FQ

Putin e Modi camminano tenendosi per mano prima dell’avvio del vertice Sco in Cina – Video

Il leader russo e quello indiano sono stati immortalati mentre camminavano tenendosi per mano prima dell'avvio dei lavori
Al vertice Sco 2025 di Tianjin, in Cina, sono andati in scena saluti calorosi e grandi sorrisi tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier indiano Narendra Modi. Ma non solo: i due leader non si sono infatti mancare anche una breve camminata tenendosi per mano. Nell’incontro informale con il capo del Cremlino, prima dell’avvio dell’apertura dei lavori del summit, il leader russo e il premier indiano sono arrivati camminando mano nella mano.

“È sempre un piacere incontrare il presidente Putin!”, ha scritto su X il premier indiano. Modi ha poi rimarcato “le interazioni” in corso con gli altri leader, fino a citare lo “scambio di opinioni” a tre “con il presidente Putin e il presidente Xi durante il Summit della Sco”.

