Scontro tra tifosi di Como e Atalanta: 300 persone coinvolte in rissa nel Lodigiano

di F. Q.
Maxi-rissa con petardi e fumogeni nell'area di servizio di Somaglia sull'Autosole
Scontro tra tifosi di Como e Atalanta: 300 persone coinvolte in rissa nel Lodigiano
Più di cinque pullman di tifosi si sono incrociati all’autogrill di Somaglia (Lodi) poco prima della mezzanotte di sabato 30 agosto ed è scattata subito la rissa. Protagoniste le tifoserie di Como e Atalanta, entrambe di ritorno dalle trasferte emiliane, una contro il Bologna e l’altra contro il Parma. L’incontro-scontro si è consumato mentre l’Autosole era invasa dai turisti di ritorno dalle ferie ed è sfociato in una rissa che ha coinvolto 300 persone a suon di petardi e fumogeni.

Diverse chiamate sono arrivate alle Forze dell’ordine, che hanno portato sul posto polizia Stradale e Digos, impegnate a ricostruire quanto accaduto. Gli inquirenti sono al lavoro sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza dell’area di servizio e sui racconti dei testimoni, cercando di riconoscere e identificare le persone coinvolte per accertare le eventuali responsabilità. Al momento non si registrano feriti. O comunque ricorsi a cure mediche, anche al fine di evitare identificazioni.

