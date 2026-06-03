Inter, Dumfries al Real Madrid: è fatta. I Blancos pagheranno 20 milioni: perché la clausola è così bassa e non è mai stata tolta

Fu una richiesta nel 2024 per non andare via a parametro zero e rinnovare il contratto. Ora i nerazzurri si sono fiondati su Marco Palestra, 21enne rivelazione dell'ultimo campionato di Serie A

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È fatta: Denzel Dumfries lascia l’Inter e si trasferisce in Spagna, al Real Madrid, alla corte di José Mourinho. È questa la prima trattativa importante di calciomercato che coinvolge il calcio italiano e nello specifico la squadra campione d’Italia. I Blancos hanno l’accordo con il giocatore e pagheranno all’Inter la clausola rescissoria di 20 milioni di euro. L’esterno olandese – che giocherà i Mondiali con la propria nazionale – lascia i nerazzurri dopo 207 partite e 27 gol totali, 2 scudetti, 3 Supercoppe nazionali e 3 Coppe Italia. Ora l’Inter andrà dritta su Marco Palestra, cercando di anticipare la concorrenza nel minor tempo possibile per non incappare in un nuovo caso Lookman.

A tenere banco nelle ultime ore però è il prezzo di Dumfries, con diversi tifosi nerazzurri che continuano a chiedersi come mai la clausola rescissoria sia così bassa. Nonostante i problemi fisici e l’età che avanza (Dumfries ha 30 anni, compiuti qualche mese fa), rimane un giocatore di livello internazionale, tra i migliori interpreti del suo ruolo, con anche diversi gol nelle corde. Caratteristica non scontata per un esterno difensivo o comunque da 3-5-2. Dati e qualità che portano a pensare che 20 milioni per un giocatore del suo livello siano pochi visti i prezzi di oggi e le cifre folli che girano sul mercato.

Quella di Dumfries è una clausola rescissoria inserita nel suo contratto rinnovato nel 2024, su richiesta degli agenti: era una condizione necessaria per rinnovare. O il calciatore sarebbe andato via a parametro zero. I nerazzurri hanno cercato di tutelarsi inserendo una serie di condizioni: è valida solo per l’esterno, solo entro il 15 luglio e solo se i 20 milioni vengono pagati in un’unica soluzione. Motivo per cui lo scorso anno – nonostante l’ottimo campionato – nessuno aveva pagato la clausola. Ora c’è il Real Madrid, che dopo la delusione Alexander-Arnold cerca un terzino destro affidabile in questo nuovo corso di José Mourinho.

L’Inter intanto si è fiondata su Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta che si è messo in evidenza con la maglia del Cagliari nell’ultimo campionato di Serie A. Il 21enne italiano – qualche giorno fa – aveva strizzato l’occhio ai nerazzurri durante la conferenza stampa di Coverciano con la nazionale: “Mi sono sempre sentito pronto per una big”. L’Inter ha offerto 40 milioni più bonus, ma all’Atalanta non basta: la richiesta è di 50.