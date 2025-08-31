Schlein: “Meloni cosa fa per fermare il massacro a Gaza? Sospenda la collaborazione militare con Israele” – Video

“In questo momento è in corso un’invasione, un’occupazione criminale di Gaza da parte del governo israeliano di Netanyahu, i crimini continuano sia a Gaza che in Cisgiordania, le persone stanno morendo sotto le bombe, stanno morendo di fame, ieri Trump ha deciso di non dare i visti per l’ingresso ai rappresentanti del governo palestinese a partire dal primo ministro Abu Mazen che volevano andare proprio a discutere del futuro della Palestina”. È partita da questo la segretaria Pd Elly Schlein oggi alla festa dell’Unità di Varese per chiedere lo stop della collaborazione militare con Israele e il riconoscimento dello Stato palestinese. “Quindi gli alleati di Giorgia Meloni continuano a violare ogni norma di diritto internazionale e ancora non abbiamo capito che cosa intende fare il suo Governo di concreto per fermare questo massacro e per far fermare questi crimini. Noi torniamo a chiedere sanzioni al governo criminale di Netanyahu e ai suoi ministri”.