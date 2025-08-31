Esce a cercare il gatto ma viene colpito dalla scarica di un fulmine: il video dall’Aretino

Esce in giardino durante un temporale per cercare il gatto spaventato e viene colpito dalla scarica di un fulmine caduto a pochi metri di distanza. Protagonista Lorenzo Sestini, appassionato meteorologo e noto per il collettivo ArezzoMeteo. Con l’ombrello in mano ha subito una lieve folgorazione. Un olivo e un palo di ferro venivano sradicati dalla violenta scarica. Nel video ripreso da una telecamera si vede che Sestini non riesce a liberarsi dell’ombrello proprio a causa dell’energia sprigionata dal fulmine. “Ho sbagliato – ha raccontato – mi sono fatto prendere dall’ansia per l’animale, uscire all’aperto in quelle condizioni è pericoloso. È stata una lezione”. Se l’è cavata con un grande spavento e qualche conseguenza lieve. Il gatto è stato ritrovato illeso.
