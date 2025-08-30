“Palestina libera”, al Lido di Venezia il corteo per Gaza: “Il governo fermi la vendita di armi a Israele” – Video

“Stop al genocidio”, “Israele affama le persone fino alla morte”. È partito dal Lido di Venezia, in concomitanza col Festival del Cinema, il corteo in sostegno del popolo palestinese. Tante le bandiere, i cori e gli striscioni per Gaza e contro il massacro messo in atto da Israele. E ci sono anche gli appelli rivolti a Giorgia Meloni: “Fermi la vendita di armi a Tel Aviv”. I partecipanti sono circa 5mila. Tra loro anche alcuni attori e attrici e Zerocalcare.