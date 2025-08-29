Il clima nel Paese è di alta tensione in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 26 ottobre che rinnoveranno 127 seggi su 257 alla Camera e un terzo al Senato. Le persone erano posizionate a un incrocio con cartelli con la scritta 'Karina alta coimera' (coimera in spagnolo si riferisce a una persona che riceve tangenti)

Secondo attacco alla campagna elettorale di Milei in meno di 24 ore. Dopo il lancio di sassi e bottiglie contro il presidente nel corso di un evento a Lomas de Zamora, nella periferia di Buenos Aires, un’altra carovana di campagna elettorale del partito La Libertad Avanza in Argentina, questa volta con la sola presenza della sorella del capo dello Stato, Karina, è terminata in rissa, costringendo a interrompere l’evento nella città di Corrientes, capitale dell’omonima provincia del nord-est dell’Argentina, dove domenica si vota per eleggere il nuovo governatore.

Il clima nel Paese è di alta tensione in vista delle elezioni di metà mandato del prossimo 26 ottobre che rinnoveranno 127 seggi su 257 alla Camera e un terzo al Senato. Oggi, un gruppo di persone aspettava nel centro di Corrientes, città di 430mila abitanti, Karina Milei e la sua comitiva in un evento per chiudere la campagna elettorale per il voto di domenica del partito di governo che elegge anche il Parlamento locale. Le persone erano posizionate a un incrocio con cartelli con la scritta Karina alta coimera (coimera in spagnolo si riferisce a una persona che riceve tangenti), in riferimento a un recente scandalo nell’agenzia argentina per la disabilità che ha coinvolto il governo Milei.

Improvvisamente i manifestanti si sono scagliati contro le auto ufficiali, prendendole a calci e lanciando oggetti. A quel punto la polizia provinciale è intervenuta arrestando almeno due manifestanti mentre la carovana elettorale è stata fatta evacuare.