Direttrice Cdc licenziata da Trump dopo un mese. I legali: “Si è rifiutata di avallare direttive non scientifiche”

di F. Q.
La Casa Bianca ha silurato Susan Monarez dal vertice della principale agenzia sanitaria americana, ma lei rifiuta di andarsene. I suoi legali accusano il presidente e Robert F. Kennedy Jr. di usare la sanità come arma politica
Per i suoi avvocati, quello che sta succedendo nei suoi confronti e negli Stati Uniti di Donald Trump è uno “smantellamento sistematico delle istituzioni sanitarie pubbliche, del silenzio imposto agli esperti e della pericolosa politicizzazione della scienza”. La storia è quella di Susan Monarez, da un mese assunta in qualità di direttrice del Cdc, la principale agenzia sanitaria nazionale americana, e appena licenziata dalla Casa Bianca. Una decisione a cui hanno fatto seguito le dimissioni di diversi alti dirigenti dell’agenzia.

Monarez è accusata di non essere “in linea” con l’agenda del presidente e si è rifiutata di dimettersi, quindi è stata cacciata, ha dichiarato mercoledì il portavoce Kush Desai. I suoi avvocati hanno affermato che è stata presa di mira per aver difeso la scienza. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha annunciato le sue dimissioni in un breve post sui social media nel tardo pomeriggio di mercoledì. I legali di Monarez hanno risposto con una dichiarazione in cui affermano che non si è dimessa né le è stato comunicato che era stata licenziata.

“Quando la direttrice del Cdc Susan Monarez si è rifiutata di avallare direttive non scientifiche e avventate e di licenziare esperti sanitari dedicati, ha scelto di proteggere il pubblico piuttosto che servire un programma politico. Per questo è stata presa di mira”, hanno scritto in una dichiarazione gli avvocati Mark Zaid e Abbe David Lowell. “Non si tratta di un singolo funzionario. L’attacco alla dottoressa Monarez è un avvertimento per tutti gli americani: i nostri sistemi basati su prove scientifiche vengono minati dall’interno”, hanno affermato. I legali hanno inoltre accusato il segretario della salute Robert F. Kennedy Jr. di “aver usato la sanità pubblica come arma per fini politici” e di “aver messo a rischio milioni di vite americane” epurando funzionari sanitari dal governo.

