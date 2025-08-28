Rissa furiosa in Senato, partono schiaffi e spintoni. E ora i parlamentari messicani annunciano denunce – Video

I senatori messicani Gerardo Fernandez Norona, presidente del Senato e membro del partito al governo (Morena), e Alejandro Moreno Cárdenas, del partito di opposizione (Partito rivoluzionario istituzionale), si affrontano fisicamente in seguito a un acceso dibattito sulle presunte richieste dell’opposizione di un intervento militare degli Stati Uniti contro i cartelli della droga. Alejandro Moreno Cárdenas si è inizialmente lamentato per non aver ricevuto la parola. Poi gli spintoni e gli schiaffi, che hanno coinvolto anche altre persone. In Messico il clima politico è teso dopo la riforma costituzionale che ha introdotto l’elezione dei giudici.