Rissa furiosa in Senato, partono schiaffi e spintoni. E ora i parlamentari messicani annunciano denunce – Video

È successo nel Senato, in Messico. Il video ripreso dalle telecamere istituzionali e dai cellulari dei presenti
I senatori messicani Gerardo Fernandez Norona, presidente del Senato e membro del partito al governo (Morena), e Alejandro Moreno Cárdenas, del partito di opposizione (Partito rivoluzionario istituzionale), si affrontano fisicamente in seguito a un acceso dibattito sulle presunte richieste dell’opposizione di un intervento militare degli Stati Uniti contro i cartelli della droga. Alejandro Moreno Cárdenas si è inizialmente lamentato per non aver ricevuto la parola. Poi gli spintoni e gli schiaffi, che hanno coinvolto anche altre persone. In Messico il clima politico è teso dopo la riforma costituzionale che ha introdotto l’elezione dei giudici.

