Caso Almasri, la presidenza della Giunta per le autorizzazioni convocata il 3 settembre: Gianassi (Pd) sarà relatore

Sarà il deputato Pd Federico Gianassi il relatore della richiesta di autorizzazione a procedere arrivata alla Camera per il caso Almasri. Lo ha annunciato il presidente della Giunta per le autorizzazioni, Devis Dori di Alleanza Verdi e Sinistra, comunicando di aver convocato l’ufficio di presidenza per mercoledì 3 settembre. A inizio agosto il Tribunale dei ministri di Roma ha trasmesso gli atti a Montecitorio chiedendo il processo per i ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, e del sottosegretario delegato all’Intelligence Alfredo Mantovano, accusati a vario titolo di favoreggiamento, peculato e omissione d’atti d’ufficio per la liberazione e il rimpatrio del criminale libico. La posizione della premier Giorgia Meloni, a sua volta indagata, è stata invece archiviata.

“Ho incaricato Federico Gianassi di proporre il testo di una relazione che dovremo presentare in Aula entro fine settembre dopo il voto della Giunta”, afferma Dori in una nota. Da esponente dell’opposizione, è probabile che Gianassi proporrà alla giunta di concedere l’autorizzazione a procedere: in quel caso quasi sicuramente la relazione sarà respinta e il relatore dovrà essere sostituito. Dori però assume la responsabilità della scelta: “Ricordo che la prassi di questo organismo, dal 1989 (dall’introduzione del Tribunale dei Ministri) a oggi, ha visto in quasi la totalità dei casi il ricorso a un solo relatore e in vari casi il presidente ha attribuito l’incarico ad un esponente della minoranza. Ho ritenuto dunque che la scelta di un relatore di minoranza sia coerente con la consolidata consuetudine“, afferma.