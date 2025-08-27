Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 12:48

Standing ovation per Meloni al Meeting di Rimini. E le si commuove – Video

di F. Q.
Le persone in platea si alzano in piedi per applaudirla: e la premier reagisce così [Video]
“Grazie per questa accoglienza commovente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini. La premier si era commossa, poco prima, quando la platea le ha tributato un grande applauso. Il Meeting “da quasi mezzo secolo segna un momento fondamentale” nel dibattito. “È per me un piacere e un onore essere qui, quello che accade qui ogni anno è estremamente prezioso, so bene quanto sacrificio e dedizione” richiedano eventi come questo.

