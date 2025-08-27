Il mondo FQ

Salvini: “Mancato incontro con Meloni? Guardonismo giornalistico”. E sugli sminatori italiani in Ucraina non risponde – Video

di Manolo Lanaro
Il mancato incontro tra i due diventa la notizia del giorno. Ma è su altro che il leader della Lega evita di rispondere
Sul mancato incontro al Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, dove sia la presidente del Consiglio Meloni che il ministro Salvini – oggi – sono stati ospiti, il leader della Lega, durante un’intervista all’interno del padiglione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dice, lamentandosi, che si tratta di “guardonismo giornalistico”. In realtà fonti della Lega, pochi minuti che Salvini arrivasse alla Fiera di Rimini, hanno fatto sapere ai giornalisti che l’incontro non c’è stato a causa di impegni per “problemi di agenda alla luce della visita a San Patrignano della premier e del programma di Salvini” e che però “Meloni e Salvini si sono sentiti anche oggi” telefonicamente. Un caso, o forse no. O più probabilmente, un ottimo argomento per limitare la diffusione di un’altra notizia diffusa da La Repubblica stamane. Ovvero, di un vertice nei prossimi giorni a Palazzo Chigi tra Meloni, Crosetto (ministro della Difesa), Giorgetti (Economia), Tajani (Esteri) e Salvini per valutare, non solo economicamente, ma soprattutto politicamente, la disponibilità italiana dell’invio di militari disarmati in Ucraina in qualità di minatori del suolo e dei mari. Militari da affiancare al gruppo dei cosiddetti Paesi ‘volenterosi’ in caso di tregua tra Russia e Ucraina. Salvini non ha fatto il punto stampa con i tanti cronisti presenti. Quando proviamo più volte ad avvicinarlo per chiedergli se questa sia un’ipotesi in campo per il governo italiano e se c’è la sua disponibilità come leader della Lega, il vicepresidente del Consiglio saluta con un “buon lavoro” e si concentra su saluti e selfie con i fan.

