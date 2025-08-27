Meloni al Meeting di Rimini: “Israele fermi gli attacchi a Gaza. Condanniamo l’inaccettabile uccisione di giornalisti” – Video

“Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all’autodifesa di Israele dopo l’orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo al Meeting di Rimini, tornando a chiedere il “cessate il fuoco” e la “liberazione degli ostaggi” da parte di Hamas. “Condanniamo l’ingiustificabile uccisione dei giornalisti – ha aggiunto – un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra”.