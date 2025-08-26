Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:23

Tempesta di sabbia in Arizona, le immagini di Phoenix ricoperta di polvere

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Icona dei commenti (0)
Una nube di polvere ha travolto l'area metropolitana di Phoenix causando disagi [Video]
Icona dei commenti Commenti

Una gigantesca tempesta di sabbia ha investito lunedì l’area metropolitana di Phoenix, in Arizona, provocando pesanti disagi. Il Servizio meteorologico nazionale ha ricordato che fenomeni di questo tipo sono frequenti durante la stagione dei monsoni estivi nel sud-ovest degli Stati Uniti. Nel time-lapse si può osservare l’arrivo della tempesta che investe la città.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione