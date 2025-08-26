Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 12:20

Cartelli, foto degli ostaggi e blocchi stradali: le proteste in Israele. Le immagini

di F. Q.
Icona dei commenti (1)
Giornata di proteste in Israele per chiedere un accordo sul rilascio degli ostaggi e la fine dei combattimenti nella Striscia di Gaza
Icona dei commenti Commenti

Con il blocco del traffico in direzione sud sull’autostrada Ayalon di Tel Aviv, è iniziata una giornata di proteste in tutta Israele a sostegno di un accordo per il recupero degli ostaggi e la fine dei combattimenti a Gaza. Come riporta il Times of Israel, “la giornata di mobilitazione, annunciata dall’Hostages and Missing Families Forum, è iniziata alle 6:29 del mattino, l’ora in cui Hamas ha lanciato il suo attacco il 7 ottobre 2023” e poi “alle 7 del mattino sono iniziate le proteste nei principali incroci stradali del Paese”.

Per tutta la giornata sono previste manifestazioni a Tel Aviv e dalle 14 si terranno marce in tutto il Paese. I familiari di Itay Chen, un soldato israeliano ucciso il 7 ottobre e il cui corpo è ancora trattenuto a Gaza, affermano che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta “sacrificando 50 ostaggi per esigenze politiche“, poiché “dà priorità alla distruzione di Hamas rispetto al rilascio degli ostaggi”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione