Metsola replica a Draghi: “Ue spettatrice su Ucraina? Kiev non sarebbe libera senza il sostegno europeo”

di Manolo Lanaro
La Presidente del parlamento Europeo dal palco del Meeting di Rimini ringrazia meloni e Tajani per il "contributo determinante nel difendere i valori europei”
L’Europa non è nata per essere spettatrice e non è nella sua natura diventarlo. Roberta Metsola replica all’intervento di Mario Draghi dallo stesso palco che ha ospitato l’ex numero della BCE e ed ex presidente del Consiglio italiano pochi giorni fa, ovvero quello del Meeting 2025 in corso a Rimini. E per Metsola “l’Europa non si è mai citata indietro di fronte alla costruzione della cooperazione globale e nessun luogo lo dimostra meglio dell’Ucraina. I negoziati di pace non sarebbero possibili senza gli sforzi costanti dell’Europa”. La presidente del parlamento Europeo alla platea di Comunione e Liberazione spiega “abbiamo sempre spinto per la pace, una vera pace che nasce dalla capacità dell’Ucraina di restare forte – e questo – non è solo altruismo è l’aspirazione dell’Europa a vivere libera. E’ da qui – continua – che nasce la nostra richiesta di vere garanzie di sicurezza. La storia ci insegna che senza di esse tutto quello che otterremmo sarebbe solo il rinvio di un conflitto più sanguinoso. Vogliamo una pace che mantenga tutti noi al sicuro, che si fondi sul principio ‘niente sull’Ucraina senza l’Ucraina’ e per far sì che ciò accada deve significare che nulla sull’Europa può essere deciso senza l’Europa”.

