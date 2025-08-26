Il fulmine cade in spiaggia tra gli ombrelloni a Lignano Sabbiadoro: le immagini

Il fulmine che cade in spiaggia tra gli ombrelloni degli stabilimenti balneari di Lignano Sabbiadoro. Le spettacolari immagini sono state postate sul profilo Instagram lignanosabbiadoro e sono state girate durante il temporale, riprendendo il momento esatto dell’impatto. Fortunatamente il fulmine non ha provocato danni. La spiaggia era infatti vuota proprio a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona costiera.