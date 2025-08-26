Il mondo FQ

Il fulmine cade in spiaggia tra gli ombrelloni a Lignano Sabbiadoro: le immagini

Le spettacolari immagini, postate sul profilo Instagram lignanosabbiadoro, riprendendo il momento esatto dell'impatto
Il fulmine che cade in spiaggia tra gli ombrelloni degli stabilimenti balneari di Lignano Sabbiadoro. Le spettacolari immagini sono state postate sul profilo Instagram lignanosabbiadoro e sono state girate durante il temporale, riprendendo il momento esatto dell’impatto. Fortunatamente il fulmine non ha provocato danni. La spiaggia era infatti vuota proprio a causa del maltempo che si è abbattuto sulla zona costiera.

