Risultava ufficialmente disperso dal dicembre 2024 e ora è arrivata la notizia della sua morte: Luca Cecca, volontario italiano che combatteva a fianco dell’esercito ucraino, “è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, si legge sul profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina, il Memorial International Volunteer for Ukraine, che posta una sua foto. Era nato a Roma 34 anni fa e la sua morte è stata confermata da fonti informate dei fatti. Altre fonti riferiscono che sia caduto combattendo nel Donetsk annesso de facto dalla Russia. Memorial ha dato poi notizia della morte anche di un volontario colombiano, Jimmy Mosquera Cuero, e di un francese, Erik Coursier. Cecca è il nono italiano morto nella guerra in Ucraina, dopo Thomas D’Alba, Antonio Omar Dridi, Manuel Mameli, Angelo Costanza, Massimiliano Galletti, Elia Putzolu (che si era schierato con i filorussi), Benjamin Giorgio Galli, Edy Ongaro.