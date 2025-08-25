Il mondo FQ

Luca Cecca morto in Ucraina: combatteva come volontario a fianco di Kiev. Era disperso dal 2024

Era nato a Roma 34 anni fa. La sua morte è stata annunciata dalla pagina Facebook dedicata ai caduti stranieri per Kiev e confermata da fonti informate dei fatti
Risultava ufficialmente disperso dal dicembre 2024 e ora è arrivata la notizia della sua morte: Luca Cecca, volontario italiano che combatteva a fianco dell’esercito ucraino, “è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, si legge sul profilo Facebook che celebra la memoria degli stranieri caduti in Ucraina, il Memorial International Volunteer for Ukraine, che posta una sua foto. Era nato a Roma 34 anni fa e la sua morte è stata confermata da fonti informate dei fatti. Altre fonti riferiscono che sia caduto combattendo nel Donetsk annesso de facto dalla Russia. Memorial ha dato poi notizia della morte anche di un volontario colombiano, Jimmy Mosquera Cuero, e di un francese, Erik Coursier. Cecca è il nono italiano morto nella guerra in Ucraina, dopo Thomas D’Alba, Antonio Omar Dridi, Manuel Mameli, Angelo Costanza, Massimiliano Galletti, Elia Putzolu (che si era schierato con i filorussi), Benjamin Giorgio Galli, Edy Ongaro.

