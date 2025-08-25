Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 11:02

Tajani difende gli extraprofitti delle banche: “Niente blitz o operazioni strane” – Video

di F. Q.
Il leader di Forza Italia risponde a distanza al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti
Le banche “sono imprese, non credo serva dare pizzicotti alle banche ma serve parlare con loro, perché un Paese come il nostro non può fare a meno di un sistema bancario forte”. Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani in una conferenza stampa al Meeting di Rimini interpellato sulle parole del titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. “Le banche – ha aggiunto – devono pagare le tasse come tutti gli altri, ma sono contrario al principio degli extraprofitti”. “Attenzione: la caccia alla banca significa dare la caccia al sistema industriale e imprenditoriale italiano” quindi “è giusto che le banche paghino le tasse e diano il loro contributi, ma senza blitz o operazioni strane, non credo che servano pizzicotti. Servono invece regole serie e discutere”.

