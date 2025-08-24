Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:23

In fiamme il teatro Viper di Firenze: incendio nella notte, crollato il tetto. Danni anche alla struttura – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Il comune invita a mantenere chiuse le finestre
Icona dei commenti Commenti

Un incendio è divampato nella notte al teatro Viper, locale e sala concerti alla periferia di Firenze, in via Lombardia. Le fiamme hanno causato danni alla struttura, crollato anche il tetto. Il Comune, su indicazione di Asl e Arpat, ha invitato gli abitanti delle zone limitrofe, Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano, a mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e ad evitare attività all’aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento.

Il Viper Theatre, dalla sua pagina social, sottolinea che l’incendio è divampato per cause “sicuramente originate all’esterno della nostra struttura” e che, anche se non completamente domato è al momento “sotto controllo”.

Difficile dire se il teatro riuscirà ad avviare la stagione: “Nelle prossime ore, con la supervisione dell’amministrazione comunale e il supporto dei nostri professionisti, valuteremo se ci saranno le condizioni per riaprire nei tempi previsti e non compromettere l’avvio della stagione“.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione