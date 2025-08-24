Un incendio è divampato nella notte al teatro Viper, locale e sala concerti alla periferia di Firenze, in via Lombardia. Le fiamme hanno causato danni alla struttura, crollato anche il tetto. Il Comune, su indicazione di Asl e Arpat, ha invitato gli abitanti delle zone limitrofe, Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano, a mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e ad evitare attività all’aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento.

Il Viper Theatre, dalla sua pagina social, sottolinea che l’incendio è divampato per cause “sicuramente originate all’esterno della nostra struttura” e che, anche se non completamente domato è al momento “sotto controllo”.

Difficile dire se il teatro riuscirà ad avviare la stagione: “Nelle prossime ore, con la supervisione dell’amministrazione comunale e il supporto dei nostri professionisti, valuteremo se ci saranno le condizioni per riaprire nei tempi previsti e non compromettere l’avvio della stagione“.